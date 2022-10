Dla nauczycieli najważniejsza jest podwyżka wynagrodzeń. Domagają się wzrostu płac o 45 proc. oraz gwarancji corocznej waloryzacji świadczeń. Chcą też zmniejszenia pensum do 22 godz. tygodniowo. W latach 2020 i 2022 rząd przyznał po 10 proc. podwyżek. Nie dotyczyły one jednak uposażeń zasadniczych, ale dodatków. Początkujący w zawodzie otrzymali 30 proc. podwyżki – dzięki wzrostowi gwarantowanej płacy minimalnej. Według związków niesprawiedliwością jest to, że przed wyborami wiele branż finansowanych z budżetu państwa otrzymało kilkudziesięcioprocentowe podwyżki, na tle których te nauczycielskie są zbyt skromne.