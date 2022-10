– Żduny (od rosyjskiego żdat’ – czekać – red.) się nie doczekają – Siły Zbrojne Ukrainy przyjdą wcześniej: tzw. ŁRL będzie mogła zostać w pełni przyjęta do Federacji Rosyjskiej dopiero w 2026 r. W Starobielsku jest wielu rannych Rosjan, którzy przeżyli Łyman, uciekli do Szczasti – mówił Hajdaj. Data, która pojawia się w wypowiedzi Hajdaja, to jego zdaniem termin, do którego separatystyczna Ługańska Republika Ludowa będzie w okresie przejściowym, zanim uzyska prawa , które przysługują innym podmiotom Federacji Rosyjskiej. Do tego czasu – jak przekonuje – tereny te powrócą do Ukrainy.