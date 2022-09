"Przyglądamy się wszystkim doniesieniom, jakie otrzymujemy (w tej sprawie). Jak dotąd nie dostrzegliśmy nic, co mogłoby wskazywać, że ChRL zmienia swoje (dotychczasowe) podejście. (...) Wypowiedzi chińskiego ministra spraw zagranicznych Wanga Yi świadczą (jednak) o tym, że Pekin wykazuje pewną dozę niepokoju w związku z tym, co Rosja robi na Ukrainie" - ocenił Price.

25 września Chiny i Indie wezwały podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ do zakończenia wojny na Ukrainie i pokojowego rozwiązania kryzysu. Wang Yi spotkał się w Nowym Jorku z szefem resortu dyplomacji Ukrainy Dmytro Kułebą i sekretarzem stanu USA Antony'm Blinkenem. Wang zapewniał wówczas, że Pekin jest za poszanowaniem "integralności terytorialnej wszystkich krajów".

15 września przywódca Chin Xi Jinping rozmawiał w Samarkandzie w Uzbekistanie z Władimirem Putinem. Było to pierwsze spotkanie tych polityków od 24 lutego, czyli początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. "Chiny są gotowe, by współpracować z Rosją i wziąć na siebie odpowiedzialność światowego mocarstwa. Odegrać pierwszoplanową rolę - tak, by wnieść stabilność i pozytywną energię w świat, w którym pojawia się chaos" - zadeklarował Xi.

Władze w Pekinie nie udzielają Moskwie pomocy wojskowej w inwazji na Ukrainie, lecz wspierają Kreml politycznie i propagandowo. Chiny nie potępiły agresji na Ukrainę i konsekwentnie sprzeciwiają się antyrosyjskim sankcjom Zachodu. (PAP)