Wybory samorządowe w Republice Czeskiej nie są dokładnym odpowiednikiem tych, które odbywają się w Polsce. Rzecz w tym, że oddzielnie organizowane są wybory do rad gmin (komunální volby) oraz do rad regionalnych (krajské volby). Na obu tych szczeblach kadencja trwa cztery lata, jednakże są to równoległe systemy funkcjonujące na podstawie różnych aktów prawnych. Wybory do rad regionalnych odbyły się po raz ostatni w 2020 r., a zwycięstwo odniosła w nich partia ówczesnego premiera Andreja Babiša – ANO uzyskało 22 proc. głosów. Teraz Czesi wybiorą swoich przedstawicieli w radach gmin, a w przypadku niektórych miast – do rad miast i rad dzielnic.