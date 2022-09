Sytuacja jako żywo przypomina to, co się działo po odkryciu masowych grobów w Buczy. Orbán najpierw o sprawie milczał, a następnie, zachowując daleko idącą wstrzemięźliwość, domagał się utworzenia niezależnej komisji, która zbada, co się działo pod Kijowem. Ani on, ani nikt z jego rządu, ani sama prezydent Katalin Novák w żadnym z wystąpień nie wspomnieli o rosyjskiej odpowiedzialności za morderstwa. Wczoraj zaś szef MSZ Péter Szijjártó wezwał UE, by zapomniała o ósmym pakiecie sankcji, które Wspólnota mogłaby nałożyć na Rosję. Komunikat, który pojawił się w serwisach społecznościowych, został podchwycony przez polityków Fideszu, którzy wskazywali, że sankcje są nieskuteczne. Przekaz jest jeden: ograniczenia w zdecydowanie większym stopniu uderzają w Unię niż w Rosję. Szijjártó dodał, że „zamiast pogłębiania konfliktu, trzeba wreszcie skoncentrować się na pokoju”.