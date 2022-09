"Świadectwa tych, którzy zostali poddani przymusowym deportacjom i procesom filtracji, są przerażające. Te praktyki przypominają metody stalinowskie, a ich systematyczny charakter prowadzi nas do założenia, że mogły być zaplanowane z premedytacją" - powiedział dyplomata podczas debaty Rady na temat sieci rosyjskich obozów filtracyjnych na okupowanych terytoriach Ukrainy. Jak dodał Szczerski, operacje filtracyjne "stanowią kolejną próbę Kremla, by fizycznie wyeliminować naród ukraiński i by zniszczyć jego odrębną tożsamość".

Ambasador RP zwrócił szczególną uwagę na deportację w głąb Rosji ukraińskich dzieci, dodając, że proceder ten łamie konwencję ws. zbrodni ludobójstwa i kwalifikuje się nie tylko jako zbrodnia wojenna, lecz potencjalnie też jako zbrodnia przeciwko ludzkości. "Polska konsekwentnie wzywa do pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności (...) Wzywamy Rosję do uszanowania prawa międzynarodowego i międzynarodowego prawa humanitarnego, a zwłaszcza do zaprzestania procederu nielegalnych przymusowych deportacji i do pozwolenia wszystkim cywilom z Ukrainy do udania się w wybranym przez nich kierunku" - zakończył Szczerski.

Ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield ujawniła wcześniej, że amerykański wywiad ma informacje o tym, że Kreml bezpośrednio nadzoruje i koordynuje działalność obozów filtracyjnych i przygotował listę Ukraińców, którzy mają zostać poddani filtracji. Dodała też, że jest to kluczowy element polityki Kremla nastawionej na aneksję podbitych terenów, zaś deportowano już ok. 900 tys. - 1,6 mln Ukraińców.

"Zostajesz odłączony od swojego partnera i dzieci, twoje osobiste informacje biometryczne są zapisywane (...) Twój telefon jest przeszukiwany pod kątem antyrosyjskich treści. Zostajesz rozebrany, przesłuchany, bity. Słyszysz strzały i krzyki z pokoju. Inni, którzy są uważani są za większe zagrożenie, są torturowani i zabijani. Ponieważ jesteś w wieku pozwalającym na walkę, zostajesz poproszony o walkę dla Rosji, a jeśli odmówisz, zostajesz deportowany" - opowiadała historie filtrowanych Thomas-Greenfield. Jak dodała, jeden ze świadków zeznał, że słyszał jak jeden ze strażników powiedział, że zabił 10 osób, które "nie przeszły filtracji".

Rosyjski proceder potępiła podczas obrad większość państw biorących udział w dyskusji. Urząd Dyrektora Wywiadu Narodowego (ODNI) opublikował w środę mapę pokazującą 13 miejscowości w Donbasie, gdzie odbywa się filtracja oraz miejsca - Daleki Wschód, Syberię i północne regiony europejskiej części Rosji - dokąd deportowani są Ukraińcy z okupowanych terytoriów.

Opublikowany dokument przedstawia też schemat działania obozów filtracyjnych. Według ODNI ludność na ziemiach okupowanych sortowana jest na trzy kategorie, uszeregowane według stopnia zagrożenia dla rosyjskiej kontroli. Ci uznani za najbardziej niebezpiecznych są więzieni (choć raport zaznacza, że ich los jest często nieznany), mniej niebezpieczni są przymusowo deportowani do Rosji, zaś większość z najmniej zagrażających okupacji otrzymują dokumenty zezwalające na dalszy pobyt. Część z nich również jest jednak wywożona do Rosji.

Oskar Górzyński (PAP)