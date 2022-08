Ten konstrukt retoryczny pokazuje, że węgierskie władze nie rozumieją, że ochłodzenie we wzajemnych relacjach wynika z polskiego zaangażowania w pomoc Ukrainie i odmiennej wizji relacji z Rosją. Zamiast tego zwolennicy Fideszu słuchają o sprzedaniu się za unijne pieniądze i realizacji polskich planów geopolitycznych. W ostatnim półroczu pojawiły się dwie wypowiedzi, w których premier tłumaczył Węgrom przyczyny, dla których Polska zaangażowała się w pomoc Ukrainie. W marcowym „Mandinerze” Orbán powiedział, że „Polacy chcą przesunąć granicę świata zachodniego do granicy świata rosyjskiego. Poczują się bezpieczni, jeśli tak się stanie, a NATO, w tym Polska, będą mogły rozmieścić właściwe siły wojskowe na zachód od tej linii. Dlatego zaciekle popierają członkostwo Ukrainy w NATO”. Do Polski nawiązał także w lipcu, w czasie przemówienia wygłoszonego w rumuńskim Siedmiogrodzie. Powiedział wtedy, że wojenne różnice między Polską a Węgrami wynikają z „choroby serca”. – My postrzegamy wojnę jako konflikt między dwoma narodami słowiańskimi, od którego musimy się trzymać z daleka, a oni już w niej walczą – deklarował.