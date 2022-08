Świat obawia się, że bez demilitaryzacji okolic ZAES może w końcu dojść do incydentu, który doprowadzi do skażenia radiacyjnego. Przed takim scenariuszem przestrzegał podczas niedawnej wizyty we Lwowie sekretarz generalny ONZ António Guterres. Jak podał „The New York Times”, w składzie delegacji – poza szefem MAEA Rafaelem Grossim – znajdzie się 13 ekspertów. Większość z nich ma pochodzić z krajów, które utrzymują poprawne relacje z obiema stronami konfliktu, jak Chiny czy Serbia, ale będą tam też eksperci z państw, które zdecydowanie stanęły po stronie zaatakowanej Ukrainy, w tym przedstawiciele Polski. Nie będzie za to Amerykanów ani Brytyjczyków. Delegacja ma przekonać się na miejscu, jak wygląda sytuacja w elektrowni, obsługiwanej przez ukraiński personel pod nadzorem rosyjskich sił okupacyjnych. Kijów twierdzi, że pracownicy są poddawani ogromnej presji, w tym fizycznej, by przedstawili korzystną dla okupantów wersję.