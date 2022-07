Premier Francji Elisabeth Borne w oficjalnym piśmie do swoich ministrów zażądała od nich we wtorek wprowadzenia oszczędności energetycznych w podlegających im budynkach administracji publicznej. Zalecenia obejmują m.in. zakaz używania klimatyzacji, jeśli temperatura w pomieszczeniu wyniesie poniżej 26 st. C, oraz zakaz włączania ogrzewania, jeśli temperatura nie spada poniżej 19 stopni.

Zalecenia obowiązują ministerstwa i inne budynki użyteczności publicznej. Ministrowie są również proszeni o wyposażenie tych budynków w termostaty. W ogólnodostępnych budynkach publicznych drzwi będą musiały pozostawać zamknięte, gdy włączona jest klimatyzacja lub ogrzewanie. Reklama Borne zachęca również do „praktyk zrównoważonej mobilności”, takich jak wspólne przejazdy lub korzystanie z roweru. Prosi również wszystkich ministrów o „upewnienie się, że wszystkie wydarzenia, które organizują lub sponsorują, są wzorowe pod względem odpowiedzialności energetycznej”. W lipcu minister ds. transformacji energetycznej Agnes Pannier-Runacher zwróciła się do firm o zmniejszenie zużycia energii, w szczególności poprzez ograniczenie korzystania z klimatyzacji i ogrzewania. Reklama Z Paryża Katarzyna Stańko (PAP)