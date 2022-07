Teraz – już po zaakceptowaniu polskiego KPO przez KE z ponad rocznym poślizgiem – jesteśmy w trakcie negocjowania umów o pożyczki i dotacje. Jak słyszymy, umowy są raczej standardowe, zawierają sposób weryfikacji poszczególnych kamieni milowych i wskaźników. – To proces techniczny, nie polityczny, te ustalenia powinny być sfinalizowane we wrześniu, a to otworzy drogę do złożenia pierwszego polskiego wniosku o płatność – słyszymy w KE.

Mimo to kwestia tego, kiedy dany kamień milowy zostanie uznany za wykonany, a kiedy nie, może wywoływać napięcia na linii Warszawa–Bruksela. Pokazuje to sprawa sądów , bo choć Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego już nie istnieje, to jednak kary (1 mln euro dziennie) wciąż są naliczane z uwagi na spory z Komisją dotyczące ustawy prezydenckiej, zmieniającej strukturę SN. Zdaniem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) „sposób realizacji miernika jest uzależniony od jego charakteru”. – W przypadku aktów prawnych uznaje się je za wykonane po publikacji w Dzienniku Ustaw i wejściu w życie, natomiast dla mierników realizowanych tylko na poziomie właściwego ministra (opracowanie kryteriów itp.) efektem są zazwyczaj publikacje na stronach internetowych właściwych resortów – informuje resort.

Müller: Będziemy stale, rzetelnie przedstawiać to, co mamy do powiedzenia w sprawie KPO

Wygląda też na to, że polski rząd będzie dążył do renegocjowania zapisów Planu Odbudowy. Jak wskazuje MFiPR, chodzi o to, by w rozmowach z KE uwzględnić „wpływ nowej sytuacji geopolitycznej i ekonomicznej na możliwości realizacji KPO”. Dokument został złożony do KE w maju 2021 r., a pomysły w nim zawarte zbierano w resortach jeszcze w końcówce 2020 r. Przy dzisiejszej inflacji, przerwanych łańcuchach dostaw czy wojnie za wschodnią granicą polscy urzędnicy już widzą potencjalne problemy z realizacją. Pytanie, na ile KE będzie elastyczna w negocjacjach, które mogą się zakończyć np. przesunięciem środków między różnymi projektami, rezygnacją z części pomysłów lub ich okrojeniem. KE zapewne będzie chciała, by inflacja nie służyła jako główny pretekst i nie wpływała na ambicje państw np. w zakresie transformacji energetycznej.

Na stronach rządowych pojawiła się w końcu ostateczna, licząca ponad 500 stron wersja polskiego KPO, uwzględniająca treść kamieni milowych, w tym dotyczących sądownictwa. W przypadku komponentu „Reforma wzmacniająca niezależność i bezstronność sądów” podtrzymano warunek, że „reformy, których termin zakończenia przypada na II kwartał 2022 r., zostaną zrealizowane przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność do Komisji i będą warunkiem wstępnym każdej płatności”. Kluczem do wypłaty pieniędzy z KPO dla Polski jest więc to, co wydarzy się ze zmianami w sądach. Już widać w przynajmniej jednej kwestii rozdźwięk między Polską a Komisją Europejską. Chodzi o możliwość sprawdzania statusu sędziów: Bruksela chciałaby, by była maksymalnie szeroka. Prezydent noweli ustawy o SN zapisał ją jako prawo strony postępowania sądowego, nie chce się zgodzić, by takie uprawnienia mieli sędziowie wobec swoich kolegów. Mimo doniesień mediów nasi rozmówcy z pałacu zaprzeczają, by szykowano korektę do niedawno przyjętej ustawy. ©℗