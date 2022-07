Drugi raz prezydent Sergio Mattarella nie odmówił już premierowi Mario Draghiemu i przyjął jego rezygnację z pełnionego urzędu. Obecny szef rządu będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyłonienia zwycięzców w przyspieszonych wyborach parlamentarnych. Draghi, który uchodzi za zwolennika zintegrowanej, wspólnej odpowiedzi na rosyjską agresję, ustąpił w wyniku tarć w koalicji, co przez właściwie wszystkich europejskich przywódców zostało odebrane z dużym rozczarowaniem. Potencjalnie Włochy czeka polityczna rewolucja, która może wpłynąć też na stosunek kraju do wsparcia Ukrainy. Nieco inaczej jest w przypadku Wielkiej Brytanii - ktokolwiek wygra wyścig o fotel lidera Partii Konserwatywnej - spodziewane jest utrzymanie dotychczasowego kursu w polityce zagranicznej Londynu.