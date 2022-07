„Codziennie Rosja zabija cywilnych mieszkańców, zabija ukraińskie dzieci, kieruje rakiety na obiekty cywilne, gdzie nie ma nic wojskowego” – napisał Zełenski na Telegramie, publikując też nagranie z centrum Winnicy. (https://t.me/V_Zelenskiy_official/2523)

„Czym to jest, jeśli nie otwartym aktem terroryzmu? To nie są ludzie. To państwo-zabójca. Państwo–terrorysta” – podkreślił Zełenski.

W czwartek trzy rosyjskie rakiety spadły na centrum miasta w Winnicy w środkowej Ukrainie. Wiadomo o co najmniej 12 osobach zabitych, wśród nich jest kilkuletnie dziecko. Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy opublikowała zdjęcia i nagrania z miejsca rosyjskiego ataku. (PAP)