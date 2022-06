29 chińskich samolotów wojskowych naruszyło we wtorek strefę identyfikacji obrony powietrznej Tajwanu (ADIZ) – poinformował tajwański resort obrony. To już trzeci raz w tym roku gdy ChRL wysyła tak dużą liczbę samolotów na bliską odległość od granic Tajwanu; pod koniec stycznia było to 39 samolotów.

Wśród 29 samolotów, które naruszyły tego dnia ADIZ, znalazło się osiem myśliwców Shenyang J-16, pięć Shenyang J-11, cztery Su-30, dwa samoloty wczesnego ostrzegania Shaanxi KJ-500, dwa samoloty Shaanxi Y-8, jeden Shaanxi Y-9, jeden Xi’an Y-20 oraz sześć bombowców Xi’an H-6 zdolnych do przenoszenia głowic nuklearnych. Bombowce Xian H-6 wykonały rzadki, dłuższy niż zwykle manewr, okrążając połowę wybrzeży Tajwanu. Reklama Jak podkreślono w oświadczeniu resortu obrony, w odpowiedzi strona tajwańska wysłała własne bojowe samoloty by monitorowały sytuację. Włączone zostały systemy obrony przeciwrakietowej, wysłano również ostrzeżenia radiowe. Chiny ostrzegają USA przeprowadzając manewry w pobliżu Tajwanu Zobacz również Reklama Przez ostatni miesiąc, chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza naruszała strefę ADIZ 10 razy. Ostatnio takie zdarzenie miało miejsce w poniedziałek, gdy jeden samolot Shaanxi Y-8 naruszył strefę od południowego zachodu. W ostatnim czasie naruszenia strefy ADIZ przez ChRL stały się na Tajwanie normą. Rekordowe naruszenie miało miejsce w październiku 2021, kiedy to w strefie ADIZ znalazło się 56 chińskich samolotów wojskowych. Według ekspertów, rekordowe wtargnięcie związane było z obchodzoną w Chinach w tamtym czasie 72 rocznicą powstania Chińskiej Republiki Ludowej. Aleksandra Bielakowska (PAP)