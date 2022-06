Choć nowy pakt jest negocjowany od 2020 r., to rozmowy nabrały tempa dopiero w wyniku wojny za wschodnią granicą Polski. Łącznie od 24 lutego do UE przybyło 6,5 mln uchodźców z Ukrainy, z czego 2,5 mln wróciło z powrotem do kraju. Na 4 mln uchodźców, które pozostały, 3,2 mln ma ochronę tymczasową, która nadaje im de facto takie same prawa jak obywatelom państwa członkowskiego. Ogromna większość z nich trafiła do państw granicznych, w tym Polski, Węgier czy Rumunii, które choć nie zgłaszały konieczności relokacji, to podnosiły argumenty finansowe. Obecna propozycja Komisji łączy nieco te dwie kwestie.