W piątek w Pradze pod przewodnictwem premierów Polski i Czech Mateusza Morawieckiego oraz Petera Fiali odbyły się konsultacje międzyrządowe. Ich zwieńczeniem było podpisanie umów o współpracy między resortami obu krajów ws. obronności i infrastruktury.

Podczas wspólnej konferencji prasowej z Morawieckim Fiala podkreślał, że sytuacja, w której dochodzi do spotkania obu rządów, jest niezmiernie skomplikowana i trudna. "Musimy stawiać czoła rosyjskiej agresji na Ukrainę. To ogromne wyzwanie dla obu naszych krajów" - mówił.

Dodał, że jest to też sytuacja, w której widać, że Polska i Czechy mają podobne wartości i podejście. "Patrzymy podobnie na rosyjską agresję, dzięki czemu mówiąc wspólnym głosem, udaje nam się osiągać bardzo dobre wyniki, zwłaszcza jeśli chodzi o wpływanie na podejście innych krajów UE do tej sprawy" - stwierdził.

Fiala relacjonował, że podczas konsultacji rozmawiano m.in. o stanowisku wobec sytuacji na Ukrainie i jak można dodatkowo wesprzeć ten kraj, a także jak zachęcić inne kraje do jeszcze większej pomocy, a także jak zatrzymać rosyjską agresję.

Rozwój połączeń Polska-Czechy

Czeski premier wskazał, że omówiono też szereg konkretnych kwestii, a namacalnym efektem rozmów jest podpisanie dokumentów dotyczących współpracy w obszarze obronności i transportu. "Chcemy rozwijać połączenia komunikacyjne między polskimi portami i Czechami" - powiedział.

Przyznał, że rozmawiano też o pogłębianiu współpracy transgranicznej, m.in. w zakresie transportu. "Poruszyliśmy kwestię dobudowania powiązań komunikacyjnych - drogowych, kolejowych. Tak, aby oba nasze kraje mogły jeszcze bardziej wymieniać się i wspierać własnym potencjałem w tej części Europy" - mówił.

Fiala dodał też, że wraz z Morawieckim są przekonani, iż "Europa Środkowa, to region z ogromnymi perspektywami, który będzie dynamicznie się rozwijać". "Zależy to w znacznym stopniu od tego na ile my, jako kraje środkowo-europejskie, będziemy w stanie współpracować" - zaznaczył. "Przykład Polski i Czech pokazuje, ile korzyści taka ścisła współpraca przynosi" - podkreślił Fiala.(PAP)

autor: Rafał Białkowski, Grzegorz Bruszewski