Władze aglomeracji zapowiedziały, że chcą wrócić do normalnego życia do końca przyszłego miesiąca. Równolegle przygotowano 50-punktowy plan odbudowy gospodarki. Zakłada on m.in. obniżenie podatku od kupna samochodu, szybsze udzielanie pozwoleń na budowę i równowartość 1500 dol. dotacji na zakup pojazdów elektrycznych. Biznes będzie mógł też odroczyć płatności za wynajem lokali i składek ubezpieczeniowych, a system bankowy ma zapewnić drobnym i średnim przedsiębiorcom dostęp do kredytów wartych 15 mld dol. Mieszkańcy miasta dostaną też finansowane przez państwo bony, które będą mogli wydać na cele kulturalne, turystyczne i dostęp do siłowni.