Kolejna krwawa strzelanina tego typu wznawia dyskusje na temat dostępu do broni w USA. Demokraci głośno domagają się w Kongresie wprowadzenia restrykcji na szczeblu federalnym. Do głosowania nad ich postulatami dojdzie prawdopodobnie w ciągu dwóch tygodni. O ograniczenie dostępu do broni palnej zaapelował także prezydent Joe Biden. – Jako naród musimy zapytać, kiedy, na miłość boską, przeciwstawimy się lobby broni palnej. Kiedy, na Boga, zrobimy to, o czym wszyscy w głębi duszy wiemy, że należy to zrobić? – wzywał przebywający z wizytą w Japonii przywódca. Rządzony przez republikanów Teksas jest znany z liberalnych przepisów pozwalających na szeroki dostęp do broni palnej. Spośród wszystkich stanów ma też najwięcej zarejestrowanych jej sztuk.