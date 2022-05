Wtorkowe zatrzymanie byłego prezydenta Mołdawii Igora Dodona jest dla tego kraju wydarzeniem na miarę aresztowania lidera ukraińskiego obozu prorosyjskiego Wiktora Medwedczuka. W sprawie Dodona toczy się śledztwo związane ze zdradą stanu, z korupcją, nielegalnym wzbogaceniem i finansowaniem partii politycznej ze środków pochodzących z przestępstwa. Były szef państwa miał znakomite kontakty na Kremlu, więc jego zatrzymanie jest także komentowane w kontekście obaw o to, że Mołdawia może paść kolejną ofiarą rosyjskiej agresji.

– W rozmowach z Plahotniukiem każdy z nas miał własną taktykę. Ja udawałem, że idę na współpracę, żeby wygrać czas, aż będę mógł działać otwarcie i wyzwolić kraj z jego niewoli. Plahotniuc inscenizował różnego rodzaju prowokacje z reklamówkami, nagrywając je na kamerę. Nie wiem, co było w tamtej torbie – mówił w 2020 r., tuż po ujawnieniu nagrania. Podczas spotkania z Dodonem Plahotniuc był postacią numer jeden w krajowej polityce. Oskarżano go o próbę faktycznej prywatyzacji państwa. Wkrótce potem Dodon rzeczywiście zawarł jednak sojusz z liderką prozachodniej opozycji Maią Sandu, który pozbawił Plahotniuca wpływów i zmusił do emigracji. Taktyczny układ szybko się rozpadł, a w zmaganiach o palmę pierwszeństwa zwyciężyła Sandu, odsuwając Dodona od prezydentury, a następnie pokonując alians socjalistów z komunistami w wyborach parlamentarnych.