Moskwa od dawna wykorzystuje Naddniestrze w swoich staraniach o wpływy w Mołdawii. W regionie stacjonuje 1,5 tys. rosyjskich żołnierzy, a w gminie Cobasna przechowywanych jest 20 tys. ton amunicji. Rząd obawia się, że gdyby doszło do ataku na skład, mogłoby wywołać to eksplozję zdecydowanie większą od wybuchu w porcie w Bejrucie w 2020 r., w którym składowano ponad 2 tys. ton materiałów wybuchowych. W jego wyniku zginęło ponad 200 osób, a 300 tys. Libańczyków zostało bez dachu nad głową. – Rosyjskie oddziały w Naddniestrzu nie są liczne i dysponują bardzo starym i niesprawnym sprzętem. Bardziej martwi mnie możliwość zamachu stanu dokonanego przez partie prorosyjskie lub działania wywrotowe, które doprowadziłyby do powtórzenia wyborów – mówi w rozmowie z DGP pochodzący z Kiszyniowa 24-letni Vlaicu.

Sytuacja wywołuje obawy, że Mołdawia może być kolejnym celem rosyjskiego przywódcy. – Część osób postanowiła np. wyjechać na wakacje . Tak, żeby 9 maja pozostawać poza granicami Mołdawii. W zależności od tego, co się po tym dniu wydarzy, zdecydują, czy z urlopu wracać – mówi Vlaicu. Przyznaje, że takich przypadków nie jest jednak dużo. Większość czeka na rozwój sytuacji na miejscu. – Boimy się. Szczególnie po ostatnich atakach w Naddniestrzu. Większość osób jest przygotowana do ucieczki. Wiedzą, gdzie w razie wojny wyjadą – tłumaczy. Według rządu ryzyko ataku jest niewielkie. Podczas jednej z konferencji prasowych Sandu przekonywała, że choć Mołdawia przygotowała się na „pesymistyczne scenariusze (...), nie widzi w tej chwili bezpośredniego zagrożenia”.

Mołdawian nie uspokajają te słowa. Niektórzy postanowili wyjechać jeszcze przed 9 maja. Media opisywały m.in. historie młodych mieszkańców Naddniestrza, którzy zdążyli spakować walizki i wyjechać do Kiszyniowa, a nawet Turcji, Czech czy Polski. Dane, które Straż Graniczna udostępniła DGP, nie wskazują jednak na wzrost przyjazdów mieszkańców Mołdawii nad Wisłę. Od 21 kwietnia do 5 maja do Polski trafiło tylko 967 Mołdawian (w tym samym okresie rok temu odnotowano 4,3 tys. takich przypadków). Zdaniem lokalnej dziennikarki Pauli Erizanu wiele osób przyzwyczaiło się do panujących warunków. – Ludzie mówili mi, że w pierwszych dniach inwazji Rosji na Ukrainę byli naprawdę spanikowani. Ale od tego czasu strach ich albo sparaliżował, albo nie wierzą, że pełnoskalowa inwazja Rosji na Mołdawię jest możliwa. Mamy więc do czynienia z pewnym napięciem, ale wygląda na to, że ludzie nie są tak przerażeni jak w pierwszych dniach wojny – tłumaczyła w rozmowie z UN Dispatch.