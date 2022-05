Inwazja Rosji na Ukrainę dodatkowo zwiększyła niedobory niektórych towarów, powodując dodatkowy wzrost kosztów żywności i energii. Także dlatego Amerykanom zależy, by spokój panował w strefie Azji i Pacyfiku. Zamiar zachowania status quo w regionie potwierdziły we wtorek w Tokio cztery państwa nieformalnego sojuszu QUAD (Australia, Indie, Japonia , USA). Sam Biden deklarował na Honsiu „pełne zaangażowanie USA w obronę Japonii”, a także po raz kolejny zapewnił, że Stany Zjednoczone zainterweniują militarnie, jeśli Chiny zaatakują Tajwan. Za oceanem interpretowane jest to jako co najmniej częściowe odejście Waszyngtonu od polityki „strategicznej niejasności” w sprawie wyspy, czyli unikania przez urzędników z USA mocnych deklaracji, by trzymać Pekin w niepewności.