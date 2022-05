Reklama

Pod koniec ubiegłego roku odnotowano 90 milionów przymusowo przesiedlonych osób w skali świata. Najwięcej uchodźców zarejestrowano w Etiopii, Burkina Faso, Birmie, Nigerii, Afganistanie i Demokratycznej Republice Konga. Agresja Rosji na Ukrainę, rozpoczęta w lutym, skutkowała do tej pory przesiedleniem 8 milionów osób w granicach zaatakowanego kraju, natomiast ponad 6 milionów Ukraińców wyjechało do innych państw - przekazano w komunikacie UNHCR.

Łączna liczba uchodźców to ponad 1 proc. globalnej populacji, co odpowiadałoby czternastemu pod względem ludności państwu świata - oceniono na stronie internetowej UNHCR.

"Sto milionów to liczba porażająca i jednocześnie alarmująca. (...) Musimy ją potraktować jako sygnał alarmowy i dążyć do rozwiązania niszczących konfliktów. Należy położyć kres prześladowaniom i zająć się przyczynami, które zmuszają niewinnych ludzi do ucieczki z domów" - ocenił Grandi, podkreślając przy tym "pozytywną reakcję" społeczności międzynarodowej na napływ uchodźców z Ukrainy.

UNHCR jest agendą Narodów Zjednoczonych istniejącą od 1950 roku. Do zadań Wysokiego Komisarza należy koordynowanie międzynarodowych wysiłków służących ochronie praw uchodźców, szczególnie wsparcie w zapewnieniu im azylu i repatriacji. Siedziba urzędu mieści się w Genewie w Szwajcarii. Funkcję Wysokiego Komisarza sprawuje od 2016 roku włoski dyplomata Filippo Grandi.