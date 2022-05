Pewne problemy socjaldemokratów widać także w badaniach oceniających pracę ministrów obecnego rządu. W opublikowanym tuż przed majówką sondażu najlepiej ocenianymi przedstawicielami rządu byli ministrowie gospodarki i klimatu Robert Habeck oraz spraw zagranicznych Annalena Baerbock. Ci liderzy Zielonych należą do największych krytyków Rosji i jasno opowiadają się za pomocą Ukrainie, włącznie z dostawami uzbrojenia. W cyklicznych badaniach DeutschlandTrend ich pracę tym razem pozytywnie oceniło po 56 proc. respondentów. Negatywnie o dokonaniach Habecka w rządzie myśli 30 proc. Niemców, a o Baerbock 39 proc. To najbardziej popularni obecni politycy w Niemczech. Na trzecim miejscu uplasował się minister zdrowia z SPD Karl Lauterbach, który jest twarzą walki z pandemią. Dopiero na piątym, za liderem liberałów Christianem Lindnerem, znalazł się kanclerz Olaf Scholz. Z jego postawy niezadowolonych jest aż 57 proc. badanych, co stanowi największy wynik negatywny wśród czołowych polityków. Trudno tej oceny nie łączyć z polityką zagraniczną rządu Republiki Federalnej. W marcu w sondażu Politbarometer dla ZDF większość naszych zachodnich sąsiadów (63 proc.) była przeciw dostawie ciężkiego uzbrojenia do Ukrainy. Teraz przeciw jest już tylko 39 proc. Niemców, a ponad połowa popiera takie działanie. Tymczasem rząd w Berlinie mimo deklaracji wciąż nie wspomaga Ukrainy znaczącymi dostawami uzbrojenia.