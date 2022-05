"Elon Musk, ludzie mówią, że przybyłeś z innej planety aby nauczyć ludzi wiary w niemożliwe. Nasze planety są obok siebie, ja żyję tu gdzie przetrwanie jest prawie niemożliwe. Pomóż nam wydostać się z Azowstalu do kraju mediatora. Jeżeli nie ty, to kto ? Daj mi znak" - napisał Wołyna.

Zaapelował też do wszystkich o pomoc aby Musk zobaczył jego apel.

"Udowodnił, że dla niego nie ma problemów nie do rozwiązania, że wszystko jest możliwe ! On nigdy się nie poddaje, tak jak my ! Potrzebujemy wsparcia superczłowieka!" - napisał Wołyna. (PAP)