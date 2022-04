– Najważniejsze dla mnie jest jak najszybszy powrót do pracy. Jest wiele do zrobienia na froncie inflacji, na froncie gospodarczym, reindustrializacji. Musimy też brać pod uwagę, co wielu wyborców mówiło o środowisku, szybciej działać w walce z globalnym ociepleniem – mówił w trakcie wieczoru wyborczego zorganizowanego przez sztab Macrona Bruno Le Maire, minister gospodarki

Na tle kandydatki Zjednoczenia Narodowego urzędujący prezydent jawił się jako polityk probiznesowy i zaangażowany w pogłębianie integracji europejskiej. Sam podkreślał to w trakcie środowej debaty, dając jasno do zrozumienia, że plany jego przeciwniczki związane z powrotem do Europy ojczyzn doprowadziłyby do izolacji Francji na forum europejskim.

Wygrana Macrona to dla Polski przewidywalność w relacjach z Paryżem oraz w ramach UE. Równocześnie polityk dał się poznać jako zwolennik Unii dwóch prędkości, w której dominującą rolę odgrywają Francja oraz Niemcy. Kończący pierwszą kadencję prezydent podtrzymał swoje stanowisko podczas środowej debaty prezydenckiej, w której wprost wskazał UE jako organizację, której kierunek działań nadaje właśnie sojusz Paryża z Berlinem. Macron – jak zauważa w rozmowie z DGP analityczka PISM ds. Francji Amanda Dziubińska – przez ostatnie miesiące zwiększał jednak zaangażowanie Francji na wschodniej flance NATO, co miało korzystny wpływ na bezpieczeństwo Polski. Podczas kampanii doszło natomiast do spięcia z szefem polskiego rządu Mateuszem Morawieckim, który ironicznie odniósł się do rozmów Macrona z Władimirem Putinem, porównując sens negocjacji z prezydentem Rosji do negocjacji z Adolfem Hitlerem. Prezydent Francji, który jeszcze przed konfliktem próbował przedstawiać się jako lider zachodniego bloku w rozmowach z Moskwą, w odpowiedzi zarzucił Morawieckiemu antysemityzm, homofobię, a jego wypowiedź określił jako ingerencję we francuską kampanię wyborczą. W ocenie Dziubińskiej przyszła polityka Macrona będzie prawdopodobnie zmierzała jednak w kierunku zwiększenia roli Francji w Sojuszu. – Ważny będzie natomiast przyszły stosunek Macrona do stałej obecności obronnej. Macron deklaruje budowę mocarstwowości UE na zasadzie tandemu francusko-niemieckiego, czego przeciwniczką jest Marine Le Pen. Ze strony Emmanuela Macrona nie spodziewałabym się zdecydowanego zwrotu w jego polityce zagranicznej – ani w ramach UE czy NATO, ani w stosunkach dwustronnych z Polską. Będzie to kontynuacja jego wizji budowania silnej, jak najbardziej zintegrowanej Unii – ocenia analityczka PISM.