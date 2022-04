Śledząc cele, jakie stawiają sobie Rosjanie w ofensywie w obwodzie charkowskim, na Donbasie i na wybrzeżu Morza Azowskiego, wyraźnie można zobaczyć redukcję ambicji Kremla. Po 57 dniach wojny Władimir Putin zdecydował się na realizację scenariusza, który przy bardzo optymistycznych założeniach może przynieść jakieś rezultaty. Jedynie jakieś, bo w przypadku operacji Wschód cały czas nic nie jest pewne. Zerowe efekty dał marsz na Kijów i próba zajęcia Czernihowa na północy. Nie powiodły się atak na Sumy i blokada Odessy. Rosjanie wracają zatem do tego, co na słynnej konferencji prasowej na krótko przed inwazją Joe Biden określił mianem minor incursion (pomniejsze wtargnięcie). Przed 24 lutego ten wariant wydawał się jedynym racjonalnym z punktu widzenia sztuki wojennej posunięciem ze strony Rosji. Uderzając skoncentrowanymi siłami na kierunku wschodnim i południowym, agresor miał szansę uzyskać realne korzyści terytorialne i nie trafić pod zabójcze dla gospodarki sankcje Zachodu. Co zresztą sugerował sam Biden, mówiąc o ich gradacji w razie „pomniejszego wtargnięcia”. Projektujący swoją potęgę Putin poszedł jednak na całość. Marzył o liczącym 3 mln mieszkańców Kijowie, tymczasem nie wiadomo, czy dostanie Izium i Popasną. Donbas to w tej chwili najbardziej zmilitaryzowany obszar w Ukrainie. Stacjonujący tu żołnierze i oddziały ochotnicze są zaprawione w walce od 2014 r. Nie ma brygady, która nie miałaby za sobą rotacji na tym obszarze. Zakładając nawet pesymistyczny scenariusz, czyli zajęcie miast Donbasu i wybrzeża Morza Azowskiego, pytaniem otwartym pozostaje to, czy Rosjanie będą w stanie je okupować i jakim kosztem. Od końca lutego nie udaje im się przeprowadzić referendum w spawie powołania w rejonie Chersonia republiki separatystycznej. Jedna z kobiet z tego miasta opowiadała, że gdy okupanci próbowali przejść z hrywny na rubla, zadała pytanie, na podstawie jakich przepisów to robią. Rosyjskich czy ukraińskich? Poprosiła również, by przedstawili jej treść tych regulacji. Rosjanie nie byli w stanie nic odpowiedzieć. Zabrakło nawet zamarkowanego legalizmu.