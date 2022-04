Należą do nich zamrożone rezerwy Banku Rosji, środki obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy zostali objęci sankcjami, a także majątek rosyjskich przedsiębiorstw. Według Bloom berga sama wartość zamrożonych rezerw banku centralnego to 350 mld dol., z czego 250 mld dol. znajduje się w czterech państwach: we Francji, w Japonii, Niemczech i USA. Kijów nie jest jedyną stroną, która rości sobie prawa do tych środków. Są wśród nich także wywłaszczeni akcjonariusze Jukosu, dawnego koncernu Michaiła Chodorkowskiego, którzy pozwali Moskwę na 50 mld dol. Z drugiej strony do Kongresu trafił projekt ustawy autorstwa demokraty Michaela Benneta i republikanina Roba Portmana, którzy proponują przeznaczenie skonfiskowanego majątku na pomoc dla uchodźców i późniejszą odbudowę Ukrainy. Środków należących do osób objętych sankcjami szuka grupa KleptoCapture, stworzona w tym celu w marcu przez Departament Sprawiedliwości USA. Podobna grupa – Freeze and Seize – została powołana przez Komisję Europejską.