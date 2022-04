Premier Armenii Nikol Paszinjan rozpoczął wczoraj dwudniową wizytę w Moskwie. To pierwszy zagraniczny polityk , który przyjechał do Rosji z oficjalną wizytą od najazdu tego kraju na Ukrainę. Dwie podróże białoruskiego przywódcy Alaksandra Łukaszenki oraz przyjazd premiera Izraela Naftalego Bennetta i kanclerza Austrii Karla Nehammera miały charakter roboczy (przy czym ta ostatnia wizyta została przemilczana na oficjalnej stronie Kremla). Na wczoraj zaplanowano spotkanie Paszinjana z Władimirem Putinem. Dzisiaj Ormianin ma rozmawiać m.in. z premierem Michaiłem Miszustinem.

Armenia odżegnywała się natomiast od ustaleń, które uznawałyby zwierzchność Azerbejdżanu nad Górskim Karabachem. Z trzech powodów: ze względu na obawy przed losem tamtejszych Ormian, mających w pamięci masakry dokonywane przez Azerów w I połowie lat 90., niechętną ustępstwom opinię publiczną oraz duże wpływy tzw. klanu karabaskiego, mimo odsunięcia go od władzy za sprawą pokojowej rewolucji kierowanej przez Paszinjana w 2018 r. Erywań liczył, że w powstrzymaniu ambicji Azerów pomoże mu rosyjski sojusznik. Jednak w czasie wojny 2020 r. Rosjanie nie wsparli Ormian, za to wykorzystali pozycję, by wprowadzić do Górskiego Karabachu własne oddziały.