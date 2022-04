- Od ponad 40 dni śpimy w piwnicy. W dzień, jeśli jest spokojniej, wracamy do mieszkania. Nie mamy ani prądu, ani wody, ani łączności ze światem - opowiada ponad 70-letnia Zinajida. Mieszka z córką i przygarniętym kotem. Mówi po rosyjsku. Po drugiej stronie granicy ma rodzinę. Pytam, czy wini ich jakoś za to, co się dzieje na Sałtiwce. - Nie mam do nich żadnego żalu. Nie oskarżam ich o nic. Jesteśmy częścią wielkiej polityki - odpowiada. Mieszkańcy Sałtiwki, Piatichatek czy Małej Rohani, leżących na przedmieściach Charkowa, ani się Rosjan nie boją, ani nie czują do nich nadzwyczajnej nienawiści. W Piatichatkach pokornie żyją w piwnicach, zdani na pomoc humanitarną, a wszystko to dzieje się kilka kilometrów od miejsca, w którym w 1940 r. pochowano ofiary zbrodni katyńskiej. Dokładnie 3739 oficerów. Jeszcze pod koniec lat 60. szef KGB Jurij Andropow kazał zacierać ślady tej zbrodni. W 2000 r. otwarto tu cmentarz Ofiar Totalitaryzmu. Dziś bloki Piatichatek znów stają się świadkami dokonywanej zbrodni. Jeśli wejdą tu Rosjanie, podobnie jak Andropow każą zacierać ślady.