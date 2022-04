Kobachidze powiedział, że o ile istnieje „ogólna gotowość” do zorganizowania wizyty w Kijowie na wysokim szczeblu, o tyle będzie ona możliwa po spełnieniu przez Ukraińców trzech warunków. Kijów miałby pozbawić funkcji znanego z krytyki gruzińskich władz ambasadora Ihora Dołhowa, wycofać się z oskarżeń o wsparcie przemytu oraz ze wsparcia dla więzionych w Gruzji opozycjonistów, w tym eksprezydenta Micheila Saakaszwilego, który formalnie wciąż stoi na czele ukraińskiej Narodowej Rady Reform. – Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby ludzie uznawani przez ukraiński rząd za przestępców, w dodatku bardzo poważnych przestępców, zajmowali stanowiska państwowe w Gruzji – mówił Kobachidze. Z tych samych powodów szef parlamentu Szalwa Papuaszwili publicznie odrzucił zaproszenie do odwiedzin podkijowskiej Buczy, znanej jako miejsce rosyjskich zbrodni wojennych.