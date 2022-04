Po pierwsze jednak, to Macron postawi pewnie na swoją główną broń - politykę zagraniczną. Przed pierwszą turą nie korzystał w ogóle ze wsparcia zagranicznych przywódców. Teraz Francja jako pierwszy kraj wysyła do Ukrainy zespół specjalistów, którzy mają badać rosyjskie zbrodnie. Prezydent Wołodymyr Zełenski dziękował mu za dialog, za wspieranie jego kraju. Ciepłe słowa od światowych przywódców mogą odegrać znaczną rolę. W końcu Macron wypomni też Le Pen mocniej kwestie Rosji. Francja nie wyłamała się z sankcji i to daje mu możliwość, by przypomnieć rywalce, że mimo iż ostatnio dystansuje się od Putina, to ma z nim dobre kontakty.