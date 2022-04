To będzie bardzo skomplikowana kampania. Przede wszystkim dlatego, że według sondaży przewaga Macrona nad Le Pen mieści się w granicach błędu statystycznego. Mamy do czynienia z realną obawą, że kandydatce Zjednoczenia uda się zwyciężyć. W 2017 r., kiedy oboje po raz pierwszy spotkali się w drugiej turze, nie było takiego lęku. W debacie z Macronem, która odbyła się wówczas przed drugą turą, Le Pen poniosła porażkę. Można się spodziewać, że tym razem będzie zdecydowanie lepiej przygotowana. Jest zmotywowana, bo czuje, że może wygrać. Szczególnie że wybory na Węgrzech po raz kolejny wygrał Viktor Orbán. Le Pen towarzyszy poczucie, że przeciwnicy liberalizmu ponownie mogą odnieść sukces w Europie. Poza tym, jeszcze trzy tygodnie temu obu kandydatów w sondażach dzieliło ok. 15 pkt proc. Różnica ta w bardzo krótkim czasie się skurczyła. Wizja Francji rządzonej przez nieliberalnego prezydenta jest przerażająca. Oznacza poważne konsekwencje dla całego projektu europejskiego i Europy w ogóle. Wiele się jednak może jeszcze przez najbliższe dwa tygodnie wydarzyć.