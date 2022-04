Ukraina należy do Europy; tutaj rozpoczyna się wasza droga w stronę Unii Europejskiej - powiedziała w piątek w Kijowie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, wręczając prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu dokumenty niezbędne do nadania Ukrainie statusu państwa kandydującego do UE.

Ta procedura zazwyczaj zajmuje lata, ale w związku z wyjątkowymi okolicznościami, z rosyjską agresją na Ukrainę, zobowiązaliśmy się do tego, że przeprowadzimy ją w kilka tygodni - podkreśliła von der Leyen. Szefowa KE przekazała Zełenskiemu dokumenty, które strona ukraińska musi wypełnić, by Komisja mogła formalnie przedstawić Radzie Europejskiej opinię dotyczącą uznania Ukrainy za państwo kandydujące do UE. Naród ukraiński niesie w imieniu nas wszystkich pochodnię wolności, UE stoi przy Ukraińcach, wasza walka jest naszą walką - mówiła von der Leyen na konferencji prasowej po spotkaniu z Zełenskim. Ukraiński prezydent podkreślił, że potrzebne są kolejne europejskie sankcje na Rosję, które byłyby jeszcze bardziej dotkliwe dla tego kraju niż przyjęte już ograniczenia. W Kijowie rozpoczęło się w piątek po południu spotkanie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i wysokim przedstawicielem UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josepem Borrellem - poinformowała kancelaria szefa państwa ukraińskiego. Wizyta w Buczy Von der Leyen i Borrell w piątek najpierw przybyli do Buczy, około 20 km od Kijowa, gdzie wojska rosyjskie dopuściły się zbrodni wojennych na cywilnej ludności miasta. Towarzyszy im premier Ukrainy Denys Szmyhal. "Tu wydarzyło się coś niewyobrażalnego. Ujrzeliśmy okrutną twarz armii Putina" - powiedziała w Buczy dziennikarzom von der Leyen. "Ta podróż jest wyraźnym znakiem poparcia dla Ukrainy" - powiedziała von der Leyen w drodze do Kijowa. "Ten kraj będzie pilnie potrzebował pomocy. (...) Ukraina powinna być po wojnie państwem demokratycznym. Wraz z innymi darczyńcami oferujemy gotowość do pomocy w odbudowie i reformie kraju" - podkreśliła. "Było dla mnie ważne, by rozpocząć moją wizytę w Buczy, bo tutaj zostało roztrzaskane nasze człowieczeństwo" - napisała na Twitterze von der Leyen. "Moje przesłanie do narodu ukraińskiego: odpowiedzialni za okrucieństwa zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Wasza walka jest naszą walką. Jestem dziś w Kijowie, by powiedzieć wam, że Europa jest po waszej stronie" - dodała. Podczas wizyty w Buczy delegacja UE zobaczyła groby wykopane dla zabitych przez rosyjskich najeźdźców mieszkańców miasta. W piątek rozpoczęto ekshumację pozostawionych w zbiorowych mogiłach ciał. Pracujący na miejscu eksperci podkreślają, że każde z nich zostanie zidentyfikowane. Po wyzwoleniu w Buczy odnaleziono ciała 320 cywilów, z których dotychczas 163 udało się zidentyfikować.