Zarys projektu, nad którym dyplomaci mogą pracować miesiące jeśli nie lata. Pojawienie się Polski w tej dyskusji ma jednak znaczenie. Od rządów Łeonida Kuczmy w kryzysowych momentach, władze w Warszawie potrafiły zdobyć się na mądrość i właściwe zrozumienie ducha historii. W okresie prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego Polska włączyła się w wyjaśnianie zamieszania wokół systemów antyrakietowych Kolczuga, które Kuczma miał dostarczać Saddamowi Husajnowi (jak się później okazało była to prowokacja). Postkomunistyczny prezydent doskonale rozumiał obyczajowość Kuczmy. Gdy było trzeba pił z nim na umór. Kiedy było to konieczne tańczył do kiepskiej jakości popsy. A gdy przychodził moment zdyskontowania tej taneczno-wódczanej znajomości, potrafił zagrać na rzecz Polski. W czasie pomarańczowej rewolucji w 2004 roku to Kwaśniewski był brokerem porozumienia o powtórzeniu drugiej tury wyborów, którą sfałszował Wiktor Janukowycz. To on jeździł do Kijowa i przekonywał by powstrzymać się od użycia siły i do studzenia głów tych, którzy marzyli o mineriadzie na Majdanie Niezałeżnosti z udziałem górników z Donbasu. Kwaśniewski zagrał powyżej siły państwa, które reprezentował. Polska w 2004 roku rządzona przez SLD nie miała wagi. Niemniej jednak ofensywne wejście w temat dało Kwaśniewskiemu historyczny sukces. Bo to między innymi dzięki jego pośrednictwu pomarańczowa rewolucja zakończyła się tzw. trzecią turą a nie krwawymi zamieszkami w centrum Kijowa. Później Kwaśniewski nadal próbował grać swoim autorytetem. Negocjował uwolnienie Julii Tymoszenko, co było warunkiem koniecznym do otwarcia rozmów o umowie stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Może właśnie dlatego jeden z ważnych ministrów PiS po przejęciu władzy w 2015 nie wykluczał jego kandydatury jako ambasadora w Kijowie (choć zdaje się, że sam Kwaśniewski nie był tym zainteresowany).