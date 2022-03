Reklama

"Zwracam się do Białorusinów. Kolejarzy, kołchoźników, ludzi innych zawodów, cywilów i wojskowych. Nasz wywiad mówi, że dziś wasze wojska są wysuwane w stronę Ukrainy. Proszę was, wiemy, że wśród was są jeszcze uczciwi ludzie. Zróbcie wszystko, co w waszej mocy, by powstrzymać wasze wojska. Słowem i czynem" - zaapelował Kamyszyn.

"Jeśli jesteś kolejarzem, nie wypełniaj przestępczego rozkazu, sabotuj. Nie wieź sprzętu i wojska do granicy z Ukrainą. Jeśli jesteś kołchoźnikiem - postaw traktor na tory kolejowe, nie wypuszczaj ich" - wezwał.

Według ukraińskich wojskowych i urzędników Białoruś przygotowuje się do inwazji na Ukrainę i może do niej dojść już w piątek przed godz. 21 czasu kijowskiego (godz. 20 czasu polskiego) - poinformował portal Ukraińska Prawda, powołując się m.in na anonimowe źródła.(PAP)