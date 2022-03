Na wczoraj zaplanowano utworzenie sześciu korytarzy humanitarnych, które miały ewakuować ludność cywilną z Enerhodaru i Mariupola do Zaporoża, z Sum do Połtawy, z Iziumu do Łozowej, z Wołnowachy do Pokrowska i z kilku miejscowości w aglomeracji kijowskiej na stołeczny dworzec kolejowy i dalej na zachodnią Ukrainę. We wszystkich tych miejscowościach od wielu dni trwają walki, brakuje wody i pożywienia, wiele budynków mieszkalnych jest zrównanych z ziemią. Pierwsze próby lokalnego zawieszenia broni, by można było otworzyć korytarze, były podjęte w 400-tysięcznym Mariupolu w miniony weekend, jednak rozejm za każdym razem zrywali Rosjanie. We wtorek udało się przeprowadzić ewakuację z Sum, na którą zdecydowało się 5000 mieszkańców miasta. Wczoraj wojska agresora kilkukrotnie otwierały ogień. Podczas ewakuacji z Demydiwa do Kijowa zabili ukraińskiego policjanta i ranili dwie inne osoby. W pobliżu podkijowskiej Buczy rosyjska kolumna zablokowała 50 autobusów z ludnością cywilną; do zamknięcia tego wydania DGP sytuacja nie została rozwiązana.