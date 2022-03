Choć Ankara wypełnia swoje obowiązki państwa członkowskiego, to nie przyłączyła się w pełni do zachodniego obozu i nie wprowadziła sankcji na Rosję. Z pewnością nie pomaga w tym Erdoğanowi najwyższa od 20 lat, ponad 50-procentowa inflacja. Jednak kilka lat temu już raz, w trakcie kryzysu migracyjnego, to Ankara zapewniła Europie stabilność. Najbliższe tygodnie pokażą, czy znów to Turcja, uchodząca za najbardziej nieprzewidywalnego członka NATO, będzie opatrywać europejskie rany.