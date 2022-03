Kluczowa sprawa to nadanie uchodźcom numerów PESEL. – Jest potrzebny do tego, by taka osoba mogła podejmować wszystkie działania w Polsce legalnie. Inaczej każdy Ukrainiec musiałyby iść do najbliższej placówki Straży Granicznej, zdobyć stosowną pieczęć itd. To skomplikowane i żmudne. W związku z tym chcemy maksymalnie uprościć procedury do tzw. jednego okienka – mówi osoba z rządu. Dzięki temu uchodźcy nie będą mieli problemów w kontaktach z polską administracją, np. przy składaniu wniosków o 500 plus. Wiceszef MSWiA wczoraj w Sejmie mówił, że świadczenia dla Ukraińców mają być bezgotówkowe, a numery PESEL umożliwią Ukraińcom np. zakładanie kont bankowych. Ale chodzi też o inne sytuacje. – Przypuśćmy, że w Polsce są dziadkowie z dziećmi, a w Ukrainie zostali rodzice. Musimy mieć prosty sposób na rozwiązanie kwestii pieczy zastępczej i przyznania im świadczeń – zauważa osoba z rządu.