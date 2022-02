Reklama

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w niedzielę o utworzeniu międzynarodowego legionu w ramach ukraińskiej obrony terytorialnej, który będzie się składać z zagranicznych ochotników.

Obcokrajowcy, którzy chcą bronić Ukrainy jako część międzynarodowego legionu ukraińskiej obrony terytorialnej proszeni są o kontakt z placówkami dyplomatycznymi tego państwa na świecie - informują ukraińskie władze.

Francuska legia cudzoziemska pozwoli służącym w tej formacji Ukraińcom na to, by wraz z pełnym ekwipunkiem bojowym udali się na Ukrainę, by bronić swojej ojczyzny - podało w poniedziałek Centrum Zwalczania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy.(PAP)