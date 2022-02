Reklama

Wcześniej poinformowano, że stronę ukraińską reprezentują minister obrony Ołeksij Reznikow, doradca prezydenta Mychajło Podolak i wiceminister spraw zagranicznych Mykoła Toczycki. W delegacji jest także dwóch deputowanych i Andrij Kostin, który reprezentował Ukrainę w rozmowach w sprawie uregulowania sytuacji w Donbasie.

Rosja wysłała na rozmowy wiceszefa MSZ Andrieja Rudenkę, ambasadora na Białorusi Borysa Gryzłowa, deputowanego Leonida Słuckiego i wiceministra obrony Aleksandra Fomina. Na czele delegacji stoi doradca prezydenta Rosji Władimira Putina, Władimir Miediński.

Na miejscu jest również obecny szef białoruskiego MSZ Uładzimir Makiej.

Kancelaria prezydenta Ukrainy poinformowała w niedzielę, że delegacja ukraińska spotka się z rosyjską bez warunków wstępnych na granicy ukraińsko-białoruskiej, w pobliżu rzeki Prypeć.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że „nie bardzo wierzy w rezultaty rozmów, ale trzeba wykorzystać każdą, nawet najmniejszą szansę, by zatrzymać wojnę”.

Ukraiński ambasador w Niemczech Andrij Melnyk wyraził sceptycyzm co do rozpoczętych pokojowych rozmów Rosji i Ukrainy. Są to jedynie "rozmowy rozpoznawcze" - powiedział dyplomata w poniedziałek w programie tagesschau24. Według Melnyka prawdziwe rozmowy pokojowe nie są jeszcze możliwe, ponieważ z ukraińskiego punktu widzenia Rosja musi przede wszystkim zaprzestać działań wojennych i wycofać swoje wojska z Ukrainy. "Mam nadzieję, że to nie jest zwodniczy manewr" - powiedział ambasador w odniesieniu do rosyjskiej propozycji rozmów.

W trwającej od 24 lutego rosyjskiej agresji na Ukrainę używane są m.in. rosyjskie siły zgrupowane na terytorium Białorusi. Władze ukraińskie od pierwszego dnia napaści informują o przechodzeniu wojsk i sprzętu przez granicę białorusko-ukraińską, a także o atakach rakietowych przeprowadzanych z terytorium tego kraju. O tym, że „przyszli z Białorusi”, mówili schwytani przez Ukraińców żołnierze rosyjscy. Alaksandr Łukaszenka potwierdził, że z terytorium Białorusi wystrzelone były rakiety w kierunku Ukrainy.