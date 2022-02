Pod nieobecność Rosjan na tegorocznej Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa oczy były zwrócone głównie na Wołodymyra Zełenskiego. Wbrew radom Amerykanów ukraiński prezydent opuścił na niecały dzień Kijów i poleciał do Bawarii, by walczyć – jak to ujmowali jego doradcy – na „dyplomatycznym froncie”. W Monachium wzywał Zachód do porzucenia polityki appeasementu wobec Rosji i prosił o wyznaczanie swojemu krajowi ram czasowych dla ewentualnego przyjęcia do NATO. Opisując Ukrainę jako tarczę Zachodu, Zełenski apelował o większe wsparcie, tu i teraz. „Mówicie mi, że wojna na sto procent rozpocznie się w ciągu kilku dni. W takim razie na co czekacie?” – pytał, domagając się natychmiastowych sankcji na Rosję.