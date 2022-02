Po tym pierwszym spotkaniu przełomu, zgodnie z oczekiwaniami, nie było. Podczas konferencji prasowej szef polskiej dyplomacji starał się trzymać mandatu związanego z przewodnictwem Polski w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Do organizacji należy zarówno Polska, Rosja, jak i Ukraina. Dla Ławrowa wizyta Raua była z kolei pretekstem do przedstawienia krytycznego stanowiska wobec działań samej organizacji i rzekomego łamania założeń OBWE przez zachodnie państwa należące do formatu. Mimo to spotkanie przebiegło w lepszej atmosferze niż choćby to czwartkowe Ławrowa z brytyjską minister Liz Truss.