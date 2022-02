Emerytowany generał Leonid Iwaszow ze Wszechrosyjskiego Zgromadzenia Oficerów (OSO), były wysoki urzędnik resortu obrony, jest przekonany, że obecny kryzys podkopuje pozycję Rosji w regionie. – Struktury NATO niejednoznacznie odniosły się do przyłączenia Krymu, pokrytykowały i tyle, a teraz podkreśliły przynależność półwyspu do Ukrainy. Co by Petro Poroszenko i Wołodymyr Zełenski nie mówili o dostawach broni, przez te wszystkie lata ich odmawiano, a po takich komunikatach z Rosji Kongres wydziela pieniądze i zobowiązuje prezydenta do zbrojenia Ukrainy, i nieprzerwanym strumieniem latają tam wojskowe samoloty – tłumaczył „Nowej gaziecie”.