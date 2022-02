Wschodnia część Morza Śródziemnego to obszar ścierania się interesów zarówno lokalnych, jak i globalnych graczy. Dzisiejsze napięcia są konsekwencją odkrycia 10 lat temu dużych złóż gazu pod dnem morskim w tym regionie i roszczeń zarówno Turcji, jak i m.in. Cypru i Grecji do ich wydobycia. Choć najdłuższą i najbardziej rozwiniętą agendę sporu o wydobycie z Turcją ma Cypr, to właśnie wysunięte na wschód greckie wyspy stały się przyczynkiem do wznowienia tej kwestii przez Ankarę.