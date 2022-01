Dla Emiratów kluczowe jest, by utrzymać wizerunek bezpiecznego hubu gospodarczego. Z tego powodu w 2019 r. ich wojska zaczęły wycofywać się z wojny w Jemenie, gdzie walczyły po stronie kierowanej przez Arabię Saudyjską koalicji. Władze w Abu Zabi wciąż wspierały jednak prorządowe bojówki. To nie spodobało się Hutim. Atakując ZEA, chcą przekonać ich przywódców do zaprzestania wspierania grup lojalnych wobec uznanego na arenie międzynarodowej rządu. Bojówki te, w szczególności Brygady Amaleqa, odnosiły bowiem ostatnio sukcesy, m.in. nasilając walki w bogatej w ropę prowincji Marib.