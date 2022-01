To propozycje radykalizujące dotychczasową linię Moskwy, wymierzone w rozbicie pozimnowojennego ładu. Przez Waszyngton uznawane za bezczelne i nie do przyjęcia. W ostatnich tygodniach Amerykanie powtarzali to Rosjanom wielokrotnie i na wielu szczeblach. W środę mieli także dostarczyć odpowiedź na piśmie. Gdy zamykaliśmy to wydanie DGP, jej szczegóły nie były znane, ale nic nie wskazywało na ustępstwa w najważniejszych sprawach. Stany Zjednoczone wysyłają do Kijowa pociski przeciwpancerne Javelin, w stan podwyższonej gotowości postawiono blisko 10 tys. amerykańskich żołnierzy. Prezydent Joe Biden sankcjami grozi nawet bezpośrednio Putinowi. Zanosi się więc, że sprawdzamy karty Kremla, mając nadzieję, że ten blefuje.