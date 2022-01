Notowania surowców to jeden z czynników, który pomaga też Rosji ograniczać swoje zadłużenie. Obecnie wynosi ono ok. 20 proc. PKB, ale do końca 2023 r., według agencji ratingowej Fitch, ma spaść do 18,5 proc. Dodatkowo podatność na skutki ewentualnych sankcji jest mniejsza dzięki zmianie struktury długu. Po emisji nowych papierów dłużnych w ub.r. zagraniczni inwestorzy posiadają tylko 20 proc. rosyjskich obligacji. Znacznie zwiększył się za to stan posiadania banków kontrolowanych przez państwo. W efekcie znacznie mniejsze zagrożenie dla Moskwy stanowi ewentualność masowej wyprzedaży obligacji przez wierzycieli. Obowiązujące sankcje i te działania prewencyjne przyczyniły się do spowolnienia gospodarczego, ale ponadto do zamienienia Rosji w „twierdzę” – ocenia „FT”.