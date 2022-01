Patrząc jednak na ubiegłotygodniowe wydarzenia: bilateralne rozmowy USA–Rosja w Genewie, spotkanie Rady NATO–Rosja i wreszcie dialog w ramach OBWE, można dojść do wniosku, że choć wynik meczu nie jest w żaden sposób przesądzony, to przynajmniej Waszyngton nie poddał rozgrywki walkowerem. Wielu obserwatorów obawiało się, że od razu będą ustępstwa na rzecz Moskwy. Tak się nie stało. Od zastępczyni sekretarza stanu Wendy Sherman, amerykańskiego przedstawiciela przy OBWE Michaela Carpentera czy Bixa Aliu, chargé d’affaires USA w Warszawie, można usłyszeć ten sam, spójny i jasny przekaz: nie ma mowy o końcu „polityki otwartych drzwi” w Sojuszu Północnoatlantyckim, jeśli Rosja zaatakuje Ukrainę, to sankcje będą znacznie bardziej dotkliwe niż to, co było dotychczas (m.in. dotyczące systemu finansowego), a Moskwa powinna wycofać wojska znad granicy Ukrainy. To radykalna zmiana w stosunku do niejasnych komunikatów z grudnia.