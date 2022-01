W trakcie rozmów strona rosyjska powtórzyła propozycje zaprezentowane 17 grudnia 2021 r. Chodzi o dwie umowy – ze Stanami Zjednoczonymi i z Sojuszem Północnoatlantyckim. Jeden z artykułów brzmi tak: „Stany Zjednoczone Ameryki zobowiązują się do wykluczenia dalszego rozszerzania Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego na kierunku wschodnim i odmowy przyjęcia do Sojuszu państw należących wcześniej do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich”. W ciągu ostatnich tygodni przedstawiciele administracji prezydenta Joego Bidena wielokrotnie podkreślali, że na takie podejście nie ma zgody. Tak mówiła wcześniej Wendy Sherman, zastępczyni sekretarza stanu, obiecując, że nikt nie zmieni polityki otwartych drzwi NATO, która jest znakiem rozpoznawczym Sojuszu. Wczoraj to powtórzyła. – Rosja ma ponad 100 tys. wojsk na granicy z Ukrainą, to Rosja zaatakowała w 2014 r. i teraz wywołuje kryzys – stwierdziła Sherman. – Mamy nadzieję, że prezydent Władimir Putin wybierze pokój. Trudno zrozumieć, jak tak wielki kraj jak Rosja, który ma największe siły lądowe w Europie i obok USA jest największą potęgą atomową na świecie, czuje się zagrożony przez Ukrainę – dodała.