Płynące z Waszyngtonu sygnały o gotowości do dyskusji w niektórych sprawach to marchewki. Kijem są sankcje , które zostałyby nałożone na Rosję, gdyby ta rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. To – jak donosił „The New York Times” – m.in. blokada dostępu do globalnego rynku dla rosyjskich instytucji finansowych i embargo na transfer amerykańskich technologii. Do tego doszłyby transfery broni dla Ukrainy. Potencjalna odpowiedź Zachodu byłaby zatem znacznie szersza niż w 2014 r., a co za tym bardziej szkodliwa dla rosyjskiej gospodarki. Dla Amerykanów problemem jest już samo odczytanie gry Władimira Putina i tego, czy prezydent Rosji ma w ogóle zamiar wszcząć konflikt zbrojny na dużą skalę, czy też jego prowokacje mają na celu jedynie wymuszenie ustępstw.