Zgodnie z dokumentem podpisanym w poniedziałek przez przywódcę Rosji obowiązkowe świadczenie pracy we wskazanym przez władze miejscu dotyczy lekarzy rezydentów pobierających naukę na koszt państwa. Jeszcze jako studenci będą oni zobowiązani do podpisania umowy o odbyciu „stażu” ze wskazaną placówką medyczną, a następnie do podjęcia tam pracy po ukończeniu studiów. W przypadku naruszenia warunków porozumienia student będzie zobowiązany do zapłaty grzywny oraz uiszczenia dwukrotności czesnego za studia. Jeżeli odmówi podpisania takiej umowy, automatycznie traci prawo do bezpłatnej edukacji. Wprawdzie przepisy dopuszczają kontynuację studiów w formie płatnej, ale tylko w przypadku, gdy uczelnia będzie dysponować wolnymi miejscami.

Zgodnie z nowymi przepisami Ministerstwo Zdrowia sporządzi listę specjalności medycznych, dla których wprowadzony zostanie obowiązkowy staż. Absolwenci uczelni wyższych, którzy ukończyli kształcenie w tych specjalnościach, będą zobowiązani do przepracowania do trzech lat pod nadzorem mentora w placówkach medycznych objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Przepis ten dotyczy absolwentów, którzy ukończyli studia medyczne i po raz pierwszy zdali egzamin specjalizacyjny, niezależnie od tego, czy kształcą się dzięki dotacji państwowej, czy na zasadach komercyjnych.

Podczas dyskusji nad projektem ustawy przewodniczący Dumy Państwowej, niższej izby parlamentu, Wiaczesław Wołodin uzasadniał konieczność wprowadzenia przepisów brakami w służbie zdrowia, szczególnie na prowincji. Przekonywał, że na początku tego roku w Rosji brakowało 23 300 lekarzy i 63 600 ratowników medycznych. Dodał, że problem niedoboru pracowników medycznych dotyczy aż 54 regionów.